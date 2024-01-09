Марина Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1744 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Матрена Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Дочь: Ефимия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Дмитрий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Осип Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Сидор Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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