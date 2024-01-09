Марина Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Матрена Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Дочь: Ефимия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Дмитрий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Осип Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Сидор Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно