Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1731 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726 ст.

Сын: Карп Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Тарас Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Филиппов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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