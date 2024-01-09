Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.
Сын: Карп Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Тарас Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Филиппов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно