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Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Елизавета Карпова

Отец ребёнка: Карп Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Иван Карпов

Отец ребёнка: Карп Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Ефимия Карпова

Отец ребёнка: Карп Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1776 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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