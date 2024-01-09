Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719 ст.
Дата смертиДо 1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Елизавета Карпова
Отец ребёнка: Карп Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Ефимия Карпова
Отец ребёнка: Карп Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1776 ст.