Агриппина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Матрена Карпова

Отец ребёнка: Карп Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Михайла Карпов

Отец ребёнка: Карп Лукьянов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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