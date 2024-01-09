Агриппина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Матрена Карпова
Отец ребёнка: Карп Лукьянов
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Михайла Карпов
Отец ребёнка: Карп Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно