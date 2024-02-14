Аляутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдин

Место рождения

с. Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Абдрахман

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Мохамеджан

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Ахмятша

Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Юсуп Кызы) ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Аляутдинов Абделхак

Мать ребёнка: Асьма

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Аляутдин Кызы) Фатима

Мать ребёнка: Асьма

Смерть
Неизвестно

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