Аляутдин
Место рожденияс. Петряксы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азиз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Абдрахман
Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Ахмятша
Мать ребёнка: (Юсуп Кызы) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Юсуп Кызы) ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы
Мать ребёнка: Асьма
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися
Мать ребёнка: Асьма
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия
Мать ребёнка: Асьма
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Аляутдинов Абделхак
Мать ребёнка: Асьма
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Аляутдин Кызы) Фатима
Мать ребёнка: Асьма
Смерть
Неизвестно