Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Аляутдин

Мать: Асьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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