Асьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асьма

Место рождения

с. Петряксы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсуп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Аляутдинов Абделхак

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: (Аляутдин Кызы) Фатима

Отец ребёнка: Аляутдин

Смерть
Неизвестно

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