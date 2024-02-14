Асьма
Место рожденияс. Петряксы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсуп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Азизова) Гафиря Аляутдин Кызы
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: (Аляутдин Кызы) Няфися
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Якубова (Аляутдин Кызы) Сафия
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Аляутдинов Абделхак
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: (Аляутдин Кызы) Фатима
Отец ребёнка: Аляутдин
Смерть
Неизвестно