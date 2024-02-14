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(Юсуп Кызы) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсуп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Абдрахман

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Мохамеджан

Отец ребёнка: Аляутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляутдинов Ахмятша

Отец ребёнка: Аляутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляутдин

Смерть
Неизвестно

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