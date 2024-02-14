(Юсуп Кызы) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсуп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Абдрахман
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аляутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляутдинов Ахмятша
Отец ребёнка: Аляутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аляутдин
Смерть
Неизвестно