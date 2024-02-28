Соковнина (Хованская) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.05.1788
Дата смерти22.05.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1788
Бракосочетание
01.09.1807
Рождение ребёнка
25.02.1809
Дочь: Соковнина Екатерина Прокофьевна
Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1811
Дочь: Соковнина Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.05.1812
Дочь: Бобринская Софья Прокофьевна
Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович
Смерть
22.05.1812