Соковнина (Хованская) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соковнина (Хованская) Софья Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.05.1788

Дата смерти

22.05.1812

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1788

Отец: Хованский Василий Алексеевич

Мать: Хованская Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.09.1807

Муж: Соковнин Прокофий Фёдорович

Рождение ребёнка
25.02.1809

Дочь: Соковнина Екатерина Прокофьевна

Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1811

Дочь: Соковнина Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.05.1812

Дочь: Бобринская Софья Прокофьевна

Отец ребёнка: Соковнин Прокофий Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.05.1812
Москва, город федерального значения Москва
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