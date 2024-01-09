Хованская (Нарышкина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хованская (Нарышкина) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1757

Дата смерти

22.10.1795

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1757

Отец: Нарышкин Пётр Петрович

Мать: Нарышкина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Около 1780

Муж: Хованский Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.05.1785

Дочь: Булгакова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Обрескова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.05.1788

Дочь: Соковнина Софья Васильевна

Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.10.1795
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