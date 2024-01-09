Хованская (Нарышкина) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1757
Дата смерти22.10.1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1757
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
07.05.1785
Дочь: Булгакова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Обрескова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.05.1788
Дочь: Соковнина Софья Васильевна
Отец ребёнка: Хованский Василий Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.10.1795