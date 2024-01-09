Нарышкина (Репнина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Репнина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

28.02.1793

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1749

Муж: Нарышкин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
03.07.1757

Дочь: Хованская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1764

Сын: Нарышкин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович

Смерть
28.02.1793
Рождение ребёнка
28.10.1858

Дочь: Куракина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович

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