Нарышкина (Репнина) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1730
Дата смерти28.02.1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1749
Рождение ребёнка
03.07.1757
Дочь: Хованская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1764
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович
Смерть
28.02.1793
Рождение ребёнка
28.10.1858
Дочь: Куракина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Нарышкин Пётр Петрович