Нарышкин Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1764
Дата смерти26.10.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1764
Бракосочетание
Около 1784
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Нарышкина Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
03.01.1796
Сын: Нарышкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Нарышкина Варвара Петровна
Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1802
Сын: Нарышкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
?.03.1809
Дочь: Нарышкина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна
Смерть
26.10.1825