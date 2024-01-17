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Нарышкин Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1764

Дата смерти

26.10.1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1764

Отец: Нарышкин Пётр Петрович

Мать: Нарышкина Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Около 1784

Жена: Нарышкина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Нарышкина Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Около 1790

Жена: Нарышкина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
03.01.1796

Сын: Нарышкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Нарышкина Варвара Петровна

Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1802

Сын: Нарышкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.03.1809

Дочь: Нарышкина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Нарышкина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.10.1825
Москва, город федерального значения Москва
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