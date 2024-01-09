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Хованский Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1755

Дата смерти

27.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1780

Жена: Хованская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1785

Дочь: Булгакова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Обрескова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
02.05.1788

Дочь: Соковнина Софья Васильевна

Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хованская Елена Васильевна

Смерть
27.07.1830
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