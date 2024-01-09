Хованский Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1755
Дата смерти27.07.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
07.05.1785
Дочь: Булгакова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Обрескова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1788
Дочь: Соковнина Софья Васильевна
Мать ребёнка: Хованская Екатерина Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1830