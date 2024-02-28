Бобринская (Соковнина) Софья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринская (Соковнина) Софья Прокофьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.05.1812

Дата смерти

09.02.1869

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1812

Отец: Соковнин Прокофий Фёдорович

Мать: Соковнина Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.04.1830

Муж: Бобринский Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1831

Сын: Бобринский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бобринский Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.10.1837

Дочь: Фон Келлер Софья Васильевна

Отец ребёнка: Бобринский Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.02.1869
Москва, город федерального значения Москва
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