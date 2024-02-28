Бобринская (Соковнина) Софья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1812
Дата смерти09.02.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1812
Бракосочетание
18.04.1830
Рождение ребёнка
01.09.1831
Сын: Бобринский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бобринский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.10.1837
Дочь: Фон Келлер Софья Васильевна
Отец ребёнка: Бобринский Василий Алексеевич
Смерть
09.02.1869