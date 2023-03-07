Ефимий Павлов
Место рождения
Дата рождения18.01.1801
Дата смерти02.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1801
Отец: Павел Исидоров
Мать: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1820
Сын: Евстафий Ефимов
Мать ребёнка: Феврония Павлова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Феврония Павлова
Бракосочетание
06.02.1830
Жена: Акилина Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Акилина Иосифова
Рождение ребёнка
07.10.1839
Дочь: Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Акилина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Павлова
Смерть
02.01.1842
Силуяновского приказа