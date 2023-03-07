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Ефимий Павлов

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.01.1801

Дата смерти

02.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1801

Отец: Павел Исидоров

Мать: Гликерия Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1820

Сын: Евстафий Ефимов

Мать ребёнка: Феврония Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Феврония Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1830

Жена: Акилина Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Акилина Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1839

Дочь: Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Акилина Иосифова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Павлова

Смерть
02.01.1842
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Силуяновского приказа
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