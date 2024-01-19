Акилина Иосифова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1830
Муж: Ефимий Павлов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Павлов
Рождение ребёнка
07.10.1839
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Павлов
Бракосочетание
23.08.1842
Муж: Герасим Федосов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно