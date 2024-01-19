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Акилина Иосифова

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.
1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1830

Муж: Ефимий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1832

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1839

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.08.1842

Муж: Герасим Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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