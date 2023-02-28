Павел Исидоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1799
Жена: Гликерия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1801
Сын: Ефимий Павлов
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1803
Сын: Архип Павлов
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1808
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
До 1815
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталия Павлова
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Силуяновского приказа
Смерть
Неизвестно