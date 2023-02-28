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Павел Исидоров

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1799

Жена: Гликерия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.01.1801

Сын: Ефимий Павлов

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1803

Сын: Архип Павлов

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1808

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Парфений (Памфил) Павлов

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталия Павлова

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Силуяновского приказа
Смерть
Неизвестно
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