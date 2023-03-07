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Семён Павлов

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Место рождения

Пузеки

Дата рождения

01.09.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1808

Отец: Павел Исидоров

Мать: Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
01.02.1844

Сын: Семён Семёнов

Мать ребёнка: Федора Иванова

Военная служба
1844
по билету отпущенный рядовой солдат
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Назарий (Азар) Семёнов

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
23.07.1848

Сын: Борис Семёнов

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
22.02.1852

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
?.10.1854

Дочь: Евдокия мл

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Христина Семёнова

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Агрипина Семёнова

Мать ребёнка: Федора Иванова

Рождение ребёнка
26.01.1862

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Федора Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Смерть
Неизвестно
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