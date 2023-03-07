Семён Павлов
Место рождения
Дата рождения01.09.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1808
Отец: Павел Исидоров
Мать: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1844
Сын: Семён Семёнов
Мать ребёнка: Федора Иванова
Военная служба
1844
по билету отпущенный рядовой солдат
Рождение ребёнка
13.10.1845
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
23.07.1848
Сын: Борис Семёнов
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
22.02.1852
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
?.10.1854
Дочь: Евдокия мл
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Христина Семёнова
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Агрипина Семёнова
Мать ребёнка: Федора Иванова
Рождение ребёнка
26.01.1862
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Федора Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Смерть
Неизвестно