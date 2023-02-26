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Федора Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1844

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Назарий (Азар) Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1848

Сын: Борис Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1852

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1854

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Семён Павлов

Рождение ребёнка
19.07.1857

Дочь: Христина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1862

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Павлов

Смерть
Неизвестно
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