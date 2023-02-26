Федора Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1844
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
13.10.1845
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
23.07.1848
Сын: Борис Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
22.02.1852
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
?.10.1854
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
19.07.1857
Дочь: Христина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
26.01.1862
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Павлов
Смерть
Неизвестно