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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Фома Исидоров
Мать ребёнка: ?
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Тимофей Исидоров
Мать ребёнка: ?
д.Узривицы
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Екатерина Исидорова
Мать ребёнка: ?
д.Узгривицы