Екатерина Исидорова
Место рожденияд.Узгривицы
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1795
Муж: Михаил (Фёдоров)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1796
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Рождение ребёнка
23.01.1798
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Рождение ребёнка
13.03.1799
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Рождение ребёнка
12.07.1801
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Рождение ребёнка
12.07.1801
Сын: Акила Михайлов
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Рождение ребёнка
28.10.1806
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)
Смерть
Неизвестно