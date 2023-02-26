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Екатерина Исидорова

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Место рождения

д.Узгривицы

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: ?

Мать: ?

д.Узгривицы
Бракосочетание
21.10.1795

Муж: Михаил (Фёдоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1796

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1798

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1799

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1801

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1801

Сын: Акила Михайлов

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1806

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Михаил (Фёдоров)

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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