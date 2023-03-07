Михаил (Фёдоров)
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти13.11.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федосий Данилин
Мать: ?
Бракосочетание
21.10.1795
Жена: Екатерина Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1796
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
23.01.1798
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
13.03.1799
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
12.07.1801
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
12.07.1801
Сын: Акила Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Рождение ребёнка
28.10.1806
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Исидорова
Смерть
13.11.1823