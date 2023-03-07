Михаил (Фёдоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил (Фёдоров)

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

13.11.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федосий Данилин

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.10.1795

Жена: Екатерина Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1796

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1798

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1799

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1801

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1801

Сын: Акила Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1806

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Исидорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.11.1823
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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