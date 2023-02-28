Федосий Данилин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосий Данилин

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1747

Дата смерти

04.07.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Федосов

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1774

Сын: Михаил (Фёдоров)

Мать ребёнка: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Тит Федосов

Мать ребёнка: ?

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1819
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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