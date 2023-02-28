Федосий Данилин
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти04.07.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Федосов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1774
Сын: Михаил (Фёдоров)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Тит Федосов
Мать ребёнка: ?
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.07.1819