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Евдокия Ефимова

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ефимий Павлов

Мать: Феврония Павлова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.11.1847

Муж: Яков Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1849

Сын: Евсигней Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фомин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фомин

Рождение ребёнка
20.06.1854

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фомин

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.03.1859
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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