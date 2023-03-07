Евдокия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти06.03.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ефимий Павлов
Мать: Феврония Павлова
Бракосочетание
12.11.1847
Муж: Яков Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1849
Сын: Евсигней Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фомин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фомин
Рождение ребёнка
20.06.1854
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фомин
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.03.1859
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.