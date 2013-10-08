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Пономарёв Разум Иванович

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

08.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1922 г.р.
1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: Пономарёв Иван Петрович

Мать: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
?.04.1958

Жена: Пономарёва (Южакова) Вера Даниловна

Смерть
08.10.2013

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