Пономарёв Разум Иванович
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный р-он, Свердловской обл.
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти08.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
?.04.1958
Смерть
08.10.2013