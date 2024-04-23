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Пономарёв Иван Петрович

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Место рождения

с.Старая Башкарка, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

08.03.1882

Дата смерти

20.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1882

Отец: Пономарёв Пётр Гаврилович

Мать: Пономарёва Дарья Яковлевна

1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 1 разряда призыва 1905 г, жеребъевкой № 244
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Палтусова (Пономарёва) Платанида Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.11.1912

Сын: Пономарёв Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.04.1917

Дочь: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.12.1918

Дочь: (Пономарёва) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.09.1920

Сын: Пономарёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Пономарёв Разум Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна

Смерть
20.11.1969

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