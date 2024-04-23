Пономарёв Иван Петрович
Место рожденияс.Старая Башкарка, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения08.03.1882
Дата смерти20.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1882
1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ратник ополчения 1 разряда призыва 1905 г, жеребъевкой № 244
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Паутова (Пономарёва (Паутова)) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Палтусова (Пономарёва) Платанида Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1912
Сын: Пономарёв Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.04.1917
Дочь: Ческидова (Пономарёва) Фотинья Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.12.1918
Дочь: (Пономарёва) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1920
Сын: Пономарёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.12.1924
Мать ребёнка: Пономарёва (Южакова) Лукерья Фёдоровна
Смерть
20.11.1969