Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна

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Место рождения

с.Башкарка, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

23.12.1930

Дата смерти

07.02.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Разум Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарёв Разум Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Разум Иванович

Смерть
07.02.1958
Причина смерти: аборт

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