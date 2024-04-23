Пономарёва (Орлова) Клавдия Фёдоровна
Место рожденияс.Башкарка, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения23.12.1930
Дата смерти07.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Разум Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарёв Разум Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1958
Причина смерти: аборт