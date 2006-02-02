Пономарёва (Южакова) Вера Даниловна
Место рожденияс.Южаково, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти02.02.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Даниил Васильевич Южаков, мать Евдокия Минеевна из Южаково. Дочь Фаина живет в Башкарке
Бракосочетание
?.04.1958
Смерть
02.02.2006