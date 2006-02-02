Пономарёва (Южакова) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Южакова) Вера Даниловна

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Место рождения

с.Южаково, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Отец Даниил Васильевич Южаков, мать Евдокия Минеевна из Южаково. Дочь Фаина живет в Башкарке
Бракосочетание
?.04.1958

Муж: Пономарёв Разум Иванович

Смерть
02.02.2006

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