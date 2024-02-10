Малахов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1928

Дата смерти

27.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928

Отец: Малахов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1946

Сын: Малахов Николай

Мать ребёнка: Малахова Таисья

Рождение ребёнка
02.12.1947

Сын: Малахов Валерий

Мать ребёнка: Малахова Таисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Малахова Таисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Николай

Мать ребёнка: Малахова Таисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Таисья

Смерть
27.12.1984
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