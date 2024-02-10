Малахов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1928
Дата смерти27.12.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1928
Отец: Малахов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1946
Сын: Малахов Николай
Мать ребёнка: Малахова Таисья
Рождение ребёнка
02.12.1947
Сын: Малахов Валерий
Мать ребёнка: Малахова Таисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Малахова Таисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Николай
Мать ребёнка: Малахова Таисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Таисья
Смерть
27.12.1984