Малахов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1946
Дата смерти30.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1946
Отец: Малахов Анатолий
Мать: Малахова Таисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Анатолий
Мать ребёнка: Малахова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малахова) Анна
Мать ребёнка: Малахова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Михаил
Мать ребёнка: Малахова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Людмила
Смерть
30.12.1990