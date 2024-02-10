Малахов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1946

Дата смерти

30.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1946

Отец: Малахов Анатолий

Мать: Малахова Таисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Анатолий

Мать ребёнка: Малахова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малахова) Анна

Мать ребёнка: Малахова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Михаил

Мать ребёнка: Малахова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Людмила

Смерть
30.12.1990

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