Малахова Таисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1927
Дата смерти02.02.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малахова) Валентина
Отец ребёнка: Малахов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Николай
Отец ребёнка: Малахов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Анатолий
Рождение ребёнка
13.11.1946
Сын: Малахов Николай
Отец ребёнка: Малахов Анатолий
Рождение ребёнка
02.12.1947
Сын: Малахов Валерий
Отец ребёнка: Малахов Анатолий
Смерть
02.02.1991