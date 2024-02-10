Малахова Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Таисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1927

Дата смерти

02.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малахова) Валентина

Отец ребёнка: Малахов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Николай

Отец ребёнка: Малахов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Анатолий

Рождение ребёнка
13.11.1946

Сын: Малахов Николай

Отец ребёнка: Малахов Анатолий

Рождение ребёнка
02.12.1947

Сын: Малахов Валерий

Отец ребёнка: Малахов Анатолий

Смерть
02.02.1991

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