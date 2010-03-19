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Малахов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1947

Дата смерти

19.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1947

Отец: Малахов Анатолий

Мать: Малахова Таисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (Коновалова) Зинаида

Рождение ребёнка
12.05.1970

Сын: Малахов Андрей

Мать ребёнка: Малахова (Коновалова) Зинаида

Рождение ребёнка
03.05.1976

Сын: Малахов Олег

Мать ребёнка: Малахова (Коновалова) Зинаида

Смерть
19.03.2010

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