Малахов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1947
Дата смерти19.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1947
Отец: Малахов Анатолий
Мать: Малахова Таисья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1970
Сын: Малахов Андрей
Мать ребёнка: Малахова (Коновалова) Зинаида
Рождение ребёнка
03.05.1976
Сын: Малахов Олег
Мать ребёнка: Малахова (Коновалова) Зинаида
Смерть
19.03.2010