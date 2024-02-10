Малахов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1970
Отец: Малахов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Нина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1993
Сын: Малахов Алексей
Мать ребёнка: Малахова Нина
Рождение ребёнка
01.02.1995
Сын: Малахов Артем
Мать ребёнка: Малахова Нина
Рождение ребёнка
04.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малахова Нина