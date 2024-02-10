Малахов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1970

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

1969 г.р.

Дети

1993 г.р.
1995 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1970

Отец: Малахов Валерий

Мать: Малахова (Коновалова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Нина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1993

Сын: Малахов Алексей

Мать ребёнка: Малахова Нина

Рождение ребёнка
01.02.1995

Сын: Малахов Артем

Мать ребёнка: Малахова Нина

Рождение ребёнка
04.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малахова Нина

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