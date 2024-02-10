Малахова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

1993 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969

Отец: Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Андрей

Рождение ребёнка
07.03.1993

Сын: Малахов Алексей

Отец ребёнка: Малахов Андрей

Рождение ребёнка
01.02.1995

Сын: Малахов Артем

Отец ребёнка: Малахов Андрей

Рождение ребёнка
04.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Андрей

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