Малахова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969
Отец: Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малахов Андрей
Рождение ребёнка
07.03.1993
Сын: Малахов Алексей
Отец ребёнка: Малахов Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1995
Сын: Малахов Артем
Отец ребёнка: Малахов Андрей
Рождение ребёнка
04.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Андрей