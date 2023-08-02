Мацукова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Герасименко Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 20.03.1908
Сын: Мацуков Сергей Савельевич
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Гаспарова Ксения Савельевна
Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич
Смерть
Неизвестно