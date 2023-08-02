Мацукова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацукова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Герасименко Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Мацуков Карп Савельевич

Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 20.03.1908

Сын: Мацуков Сергей Савельевич

Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Гаспарова Ксения Савельевна

Отец ребёнка: Мацуков Савелий Григорьевич

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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