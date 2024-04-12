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Мацуков Карп Савельевич

Место рождения

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

Около 1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Мацуков Савелий Григорьевич

Мать: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Мацуков Николай Карпович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Военная служба
?.08.1941
Военная награда
10.04.1945
Медаль "За отвагу" ,дата подвига-22.02.1945г. сержант,ст.телефонист 3 роты 1609 аэр.полк ПВО 16 ВА
Приказ 16ВА № 3/Н, ЦАМО,Ф - 33-686196-5949,Запись № 27226111
Военная награда
10.05.1945
СССР Краснодарский кр. Черноморское побережье район Туапсе-Новороссийск с 28.11.1942г по 05.02.1943г
Медаль "За оборону Кавказа" № Р 036791, Приказ № 664/7697 !:)( аэр.полка ПВО,ЦАМО Ф - 33-44677-535, Запись № 1531701640
Военная награда
09.08.1945
Указ ПВС СССР медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг" № 31735.
11 ЗСП, ЦАМО , Ф - 8211-112528-9,запись № 1536378909
Вступление в партию
С 1945
1609 аэр.полк ПВО 16ВА
Кандидат в члены ВКПб карточка № 2470919
Образование
Неизвестно
4 класса
Смерть
Неизвестно
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