Мацуков Савелий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацуков Савелий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Мацук Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Герасименко Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Мацуков Карп Савельевич

Мать ребёнка: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 20.03.1908

Сын: Мацуков Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Гаспарова Ксения Савельевна

Мать ребёнка: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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