Мацуков Савелий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Мацук Григорий
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Герасименко Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Мацукова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1904
Мать ребёнка: Мацукова Варвара
Рождение ребёнка
Около 20.03.1908
Сын: Мацуков Сергей Савельевич
Мать ребёнка: Мацукова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Гаспарова Ксения Савельевна
Мать ребёнка: Мацукова Варвара
Смерть
Неизвестно