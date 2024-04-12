Герасименко (Мацукова) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Мацукова) Евдокия Савельевна

Место рождения

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Мацуков Савелий Григорьевич

Мать: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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