Герасименко (Мацукова) Евдокия Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Мацуков Савелий Григорьевич
Мать: Мацукова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно