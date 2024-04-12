Гаспарова (Мацукова) Ксения Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаспарова (Мацукова) Ксения Савельевна

Место рождения

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Дети

Около 1925 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Мацуков Савелий Григорьевич

Мать: Мацукова Варвара

Зиссермановский, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Гаспаров Николай

Отец ребёнка: Гаспаров ?

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаспаров ?

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаспаров ?

Смерть
Неизвестно
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