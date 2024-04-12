Гаспарова (Мацукова) Ксения Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Мацуков Савелий Григорьевич
Мать: Мацукова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Гаспаров Николай
Отец ребёнка: Гаспаров ?
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаспаров ?
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаспаров ?
Смерть
Неизвестно