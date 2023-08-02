Гаспаров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаспаров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1925 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Гаспаров Николай

Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаспарова Ксения Савельевна

Смерть
Неизвестно
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