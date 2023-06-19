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Грищенко Евстафий Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

04.11.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Грищук Аверкий Евстафиевич

Мать ребёнка: Грищенко Анастасия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Грищук Антон Евстафиевич

Мать ребёнка: Грищенко Анастасия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
04.11.1876 ст.
Козиловка, Чернігівська область
Найден замёрзшим на болоте
Похороны
22.11.1876 ст.