Грищенко Евстафий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти04.11.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Грищук Аверкий Евстафиевич
Мать ребёнка: Грищенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Грищенко Анастасия Ивановна
Смерть
04.11.1876 ст.
Козиловка, Чернігівська область
Найден замёрзшим на болоте
Похороны
22.11.1876 ст.