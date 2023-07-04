Грищенко Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко Анастасия Ивановна

Грищенко Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Грищук Аверкий Евстафиевич

Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Грищук Антон Евстафиевич

Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Грищук Филипп Евстафиевич

Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close