Грищенко Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Грищук Аверкий Евстафиевич
Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Грищук Филипп Евстафиевич
Отец ребёнка: Грищенко Евстафий Григорьевич
Смерть
Неизвестно