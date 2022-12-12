село Козиловка, село Козиловка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Козиловка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Сосницкий уезд
2929Козиловка, с. вл.при р. Убеди.3829122765829Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Холменская волость
868. Казиловка, село бывшее владельческое, при речке Убеди, дворов 367, жителей 2194, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29066Козилівкаселоцентр сільської радир-н Корюківськийсільрада Козилівська
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