Грищенко (Надточая) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко (Надточая) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Надточий Фёдор Кондратьевич

Мать: Надточая Матрёна Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1791 ст.

Муж: Грищенко Григорий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1798 ст.

Сын: Грищенко Онуфрий Григорьевич

Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Грищенко Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1801 ст.

Дочь: Грищенко Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Грищенко Евстафий Григорьевич

Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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