Грищенко (Надточая) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
09.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1798 ст.
Сын: Грищенко Онуфрий Григорьевич
Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Грищенко Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1801 ст.
Дочь: Грищенко Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Грищенко Евстафий Григорьевич
Отец ребёнка: Грищенко Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно