Надточая Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Надточий Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гребенник Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Грищенко Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Надточий Евмений Фёдорович
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Гребенник Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушка Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно