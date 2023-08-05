Надточая Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточая Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Надточий Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гребенник Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Грищенко Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Надточий Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Надточий Евмений Фёдорович

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Гребенник Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушка Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Надточий Фёдор Кондратьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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