Говорухин Григорий Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
13.02.1878
Рождение ребёнка
01.11.1879
Сын: Говорухин Никон Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.06.1882
Дочь: Говорухина Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.06.1884
Сын: Говорухин Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.03.1887
Сын: Говорухин Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Говорухин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
27.09.1898
Дочь: Мошкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Говорухин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.06.1903
Сын: Говорухин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Говорухин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.03.1909
Дочь: Говорухина Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно