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Говорухин Григорий Харитонович

Место рождения

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Говорухин Харитон Алексеевич

Мать: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.02.1878

Жена: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Говорухин Никон Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1882

Дочь: Говорухина Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1884

Сын: Говорухин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Говорухин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Говорухин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.01.1897

Жена: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1898

Дочь: Мошкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Говорухин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Говорухин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Говорухин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1909

Дочь: Говорухина Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Говорухина Наталья Дмитриевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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