Говорухина Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоворухина Дарья Фёдоровна

Говорухина Дарья Фёдоровна

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.03.1860

Дата смерти

27.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1860

Отец: Фёдор Владимирович

Мать: Татьяна? Романовна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1878

Муж: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Говорухин Никон Григорьевич

Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1882

Дочь: Говорухина Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1884

Сын: Говорухин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1887

Сын: Говорухин Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Говорухин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.10.1893
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Запись в МК - от ревматизма