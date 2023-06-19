Говорухина Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1860
Дата смерти27.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1860
Отец: Фёдор Владимирович
Мать: Татьяна? Романовна
Бракосочетание
13.02.1878
Рождение ребёнка
01.11.1879
Сын: Говорухин Никон Григорьевич
Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
20.06.1882
Дочь: Говорухина Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
24.06.1884
Сын: Говорухин Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
26.03.1887
Сын: Говорухин Ефим Григорьевич
Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Говорухин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Говорухин Григорий Харитонович
Смерть
27.10.1893
Причина смерти: Запись в МК - от ревматизма