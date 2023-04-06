Говорухин Харитон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти18.01.1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
16.01.1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Говорухин Кирилл Харитонович
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Говорухин Родион Харитонович
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Емельянова Александра Харитоновна
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Говорухин Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Говорухин Никита Харитонович
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.12.1866
Дочь: Чикина Варвара Харитоновна
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
15.09.1872
Дочь: Касьянова Вера Харитоновна
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Рождение ребёнка
07.05.1875
Дочь: Говорухина Пелагея Харитоновна
Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
18.01.1894
Причина смерти: Запись в МК - от воспаления лёгких