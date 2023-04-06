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Говорухин Харитон Алексеевич

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Место рождения

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

18.01.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Говорухин Алексей Александрович

Мать: Говорухина Ирина Васильевна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.01.1850

Жена: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Говорухин Кирилл Харитонович

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Говорухин Родион Харитонович

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Емельянова Александра Харитоновна

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Говорухин Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Говорухин Никита Харитонович

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1866

Дочь: Чикина Варвара Харитоновна

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1872

Дочь: Касьянова Вера Харитоновна

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1875

Дочь: Говорухина Пелагея Харитоновна

Мать ребёнка: Говорухина Мария Александровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
18.01.1894
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Запись в МК - от воспаления лёгких
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