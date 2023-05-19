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Говорухин Пётр Григорьевич

Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.06.1884

Дата смерти

13.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884

Отец: Говорухин Григорий Харитонович

Мать: Говорухина Дарья Фёдоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1902

Жена: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Говорухин Павел Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Говорухин Иван Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Говорухин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Говорухина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Говорухин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Говорухин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Говорухин Иван Петрович

Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.03.1919
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Запись в МК - от чахотки