Говорухин Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1884
Дата смерти13.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884
Бракосочетание
18.10.1902
Рождение ребёнка
29.06.1904
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1906
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Говорухин Андрей Петрович
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Говорухина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Говорухин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1915
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1918
Мать ребёнка: Говорухина Варвара Ивановна
Смерть
13.03.1919
Причина смерти: Запись в МК - от чахотки