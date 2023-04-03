Говорухина (Дворяткина) Варвара Ивановна
Место рожденияСамарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Дата рождения30.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
30.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Бракосочетание
18.10.1902
Рождение ребёнка
29.06.1904
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.01.1906
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.08.1909
Сын: Говорухин Андрей Петрович
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: Говорухина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1912
Сын: Говорухин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1915
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
19.05.1918
Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич
Смерть
Неизвестно