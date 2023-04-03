Говорухина (Дворяткина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина (Дворяткина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)

Дата рождения

30.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Бузулукский уезд, д.Широченка, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Бракосочетание
18.10.1902

Муж: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Говорухин Павел Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Говорухин Иван Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Говорухин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: Говорухина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1912

Сын: Говорухин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Говорухин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1918

Сын: Говорухин Иван Петрович

Отец ребёнка: Говорухин Пётр Григорьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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